В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 1205 человек

Среди заболевших – 149 детей и 23 медика.

Умерло за сутки 18 человек, выздоровело 758 пациентов, госпитализировали 833 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 2 317 824 случая COVID-19, умерло 54 360 человек, выздоровело 2 221 868 пациентов.

12 сентября в Украине сделали 21 474 тестирования на коронавирус, из которых 10 668 – методом ПЦР, 1659 – методом ИФА, а также 9147 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,3 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.