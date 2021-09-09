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Регулятор ЕС начал рассматривать возможность разрешить третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

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Регулятор ЕС рассмотрит возможность разрешения третьей дозы вакцины от коронавируса
Регулятор ЕС рассмотрит возможность разрешения третьей дозы вакцины от коронавируса
Фото: EPA

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало рассматривать заявку на разрешение бустерной (дополнительной) дозы вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Об этом пресс-служба EMA сообщила 6 сентября.

Агентство рассматривает возможность разрешить вводить третью дозу этой вакцины людям в возрасте от 16 лет через полгода после завершения полного курса вакцинации двумя дозами.

"Бустерные дозы вводятся вакцинированным людям для восстановления защиты после ее ослабления. Комитет EMA по лекарствам для человека проведет ускоренную оценку данных, представленных компанией, которая продает Comirnaty, включая результаты продолжающегося клинического испытания, в котором около 300 взрослых со здоровой иммунной системой получили бустерную дозу примерно через шесть месяцев после второй дозы", – говорится в сообщении.

Результаты оценки ожидаются в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, отметили в EMA.

"Отдельно агентство также оценивает данные об использовании дополнительной третьей дозы мРНК-вакцины (Comirnaty или SpikeVax [Moderna]) у людей с тяжелым иммунодефицитом (то есть с ослабленной иммунной системой). Людям с сильно ослабленной иммунной системой, которые не достигают адекватного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации, может потребоваться дополнительная доза как часть их первичной вакцинации", – заявили в агентстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали 5,59 млрд прививок от коронавируса. Агентство отмечает, что в настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 36,4% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Компания Pfizer, которая вместе с BioNTech разработала вакцину от COVID-19, заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта".

В ВОЗ говорили, что пока изучают информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Применять третью дозу разрешили, в частности, в ИзраилеГерманииБразилии и США.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Pfizer, EMA
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