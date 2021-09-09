Регулятор ЕС начал рассматривать возможность разрешить третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Агентство рассматривает возможность разрешить вводить третью дозу этой вакцины людям в возрасте от 16 лет через полгода после завершения полного курса вакцинации двумя дозами.

"Бустерные дозы вводятся вакцинированным людям для восстановления защиты после ее ослабления. Комитет EMA по лекарствам для человека проведет ускоренную оценку данных, представленных компанией, которая продает Comirnaty, включая результаты продолжающегося клинического испытания, в котором около 300 взрослых со здоровой иммунной системой получили бустерную дозу примерно через шесть месяцев после второй дозы", – говорится в сообщении.

Результаты оценки ожидаются в течение следующих нескольких недель, если не потребуется дополнительная информация, отметили в EMA.

"Отдельно агентство также оценивает данные об использовании дополнительной третьей дозы мРНК-вакцины (Comirnaty или SpikeVax [Moderna]) у людей с тяжелым иммунодефицитом (то есть с ослабленной иммунной системой). Людям с сильно ослабленной иммунной системой, которые не достигают адекватного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации, может потребоваться дополнительная доза как часть их первичной вакцинации", – заявили в агентстве.