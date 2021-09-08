В Италии будут колоть третью дозу COVID-вакцины самым уязвимым пациентам

Третью дозу вакцины в Италии получат онкобольные и пациенты, перенесшие трансплантацию Фото: EPA

К уязвимым гражданам министр отнес онкобольных и пациентов, перенесших трансплантацию.

Когда эта группа получит третью дозу в стране начнут колоть ее гражданам старше 80 лет и медицинскому персоналу.

Сперанца также сказал, что показатели вакцинации молодых людей в Италии обнадеживают. По его словам, молодежь вакцинируется чаще, чем другим поколениям, и это "очень хороший сигнал".