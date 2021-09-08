В Италии будут колоть третью дозу COVID-вакцины самым уязвимым пациентам

К уязвимым гражданам министр отнес онкобольных и пациентов, перенесших трансплантацию.
Когда эта группа получит третью дозу в стране начнут колоть ее гражданам старше 80 лет и медицинскому персоналу.
Сперанца также сказал, что показатели вакцинации молодых людей в Италии обнадеживают. По его словам, молодежь вакцинируется чаще, чем другим поколениям, и это "очень хороший сигнал".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии за время эпидемии подтвердили 4,6 млн случаев COVID-19, почти 130 тыс. человек умерли.
В Италии прививают препаратами компаний Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. The Local отмечает, что Италия стремится к концу сентября вакцинировать 80% населения старше 12 лет, текущий показатель на вторник составляет 72%.