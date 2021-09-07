Куба первой в мире начала прививать от коронавируса детей от двух лет

Как отмечает агентство, страна с населением 11,2 млн человек стремится сделать прививки всем детям, прежде чем вновь открывать школы, большинство которых закрыты с марта 2020 года.

Правительство объявило, что школы будут открываться постепенно, в октябре и ноябре этого года, но только после того, как все дети будут вакцинированы.

Новый учебный год на Кубе начался 6 сентября, но обучение проходит из дому через телевизионные программы, поскольку в большинстве кубинских домов нет доступа к интернету.

Завершив клинические испытания своих COVID-вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних, Куба в пятницу, 3 сентября, начала кампанию по вакцинации детей с 12 лет и старше.

6 сентября на Кубе начали прививать и детей от двух до 11 лет в центральной провинции Сьенфуэгос.