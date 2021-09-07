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В Чили разрешили прививать от коронавируса детей от шести лет препаратом CoronaVac

CoronaVac гарантирует хороший иммунный ответ для детей с шести лет
CoronaVac гарантирует хороший иммунный ответ для детей с шести лет
Фото: EPA

Институт общественного здравоохранения Чили разрешил прививать китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac детей с шести лет. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба правительства страны.

Комиссия чилийских экспертов проанализировала данные о вакцине CoronaVac для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. Исследование показало, что для детей с шести лет препарат гарантирует хороший иммунный ответ на вакцину.

Кроме того, эта возрастная группа в школе считается самой мобильной, поэтому вакцинация им особенно выгодна, в том числе с учетом появления новых вариантов коронавируса.

Что касается вакцинации детей в возрасте от трех до пяти лет, то эксперты считают, что необходимо дождаться результатов третьей фазы испытания вакцины, проходящего в Чили. 

Контекст:

CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

По данным минздрава Чили, в стране подтвердили 1,6 млн случаев COVID-19, 37 тыс. человек умерли. В Чили вакцинируют препаратами компаний Sinovac, Pfizer, AstraZeneca и CanSino. В стране привили от коронавируса 13,7 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Чили, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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