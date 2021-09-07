В Чили разрешили прививать от коронавируса детей от шести лет препаратом CoronaVac

Комиссия чилийских экспертов проанализировала данные о вакцине CoronaVac для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. Исследование показало, что для детей с шести лет препарат гарантирует хороший иммунный ответ на вакцину.

Кроме того, эта возрастная группа в школе считается самой мобильной, поэтому вакцинация им особенно выгодна, в том числе с учетом появления новых вариантов коронавируса.

Что касается вакцинации детей в возрасте от трех до пяти лет, то эксперты считают, что необходимо дождаться результатов третьей фазы испытания вакцины, проходящего в Чили.