В Чили разрешили прививать от коронавируса детей от шести лет препаратом CoronaVac

Комиссия чилийских экспертов проанализировала данные о вакцине CoronaVac для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. Исследование показало, что для детей с шести лет препарат гарантирует хороший иммунный ответ на вакцину.
Кроме того, эта возрастная группа в школе считается самой мобильной, поэтому вакцинация им особенно выгодна, в том числе с учетом появления новых вариантов коронавируса.
Что касается вакцинации детей в возрасте от трех до пяти лет, то эксперты считают, что необходимо дождаться результатов третьей фазы испытания вакцины, проходящего в Чили.
CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.
По данным минздрава Чили, в стране подтвердили 1,6 млн случаев COVID-19, 37 тыс. человек умерли. В Чили вакцинируют препаратами компаний Sinovac, Pfizer, AstraZeneca и CanSino. В стране привили от коронавируса 13,7 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.