Карантин в Украине ужесточат, но не 13 сентября – Ляшко

"По состоянию на 9 сентября, согласно индикативным показателям, есть основания для введения "желтого" уровня эпидемической опасности. С учетом этого Минздрав обратился к Кабмину относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ожидаем, что ориентировочно в среду [15 сентября] Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановление Кабмина о переходе областей к "желтому", "оранжевому" или "красному" карантинному уровню эпидемической безопасности для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что в случае, если изменения, которые инициировал Минздрав, будут одобрены, соответствующее решение вступит в силу не ранее чем через семь дней.

"Концептуальный подход такой: сначала правительство принимает изменения в постановление относительно определения "желтого" и "красного" уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности", – добавил Ляшко.

Последнее решение, уточнил он, тоже вступит в силу через семь дней после его принятия.

Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желтую" зону. По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.