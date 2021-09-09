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Карантин в Украине ужесточат, но не 13 сентября – Ляшко

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Выход из "зеленой" зоны, по словам Ляшко, откладывается
Выход из "зеленой" зоны, по словам Ляшко, откладывается
Фото: ЕРА

Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина, но не 13 сентября, а позже. Об этом во время участия в региональном форуме в Одессе заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на 9 сентября, согласно индикативным показателям, есть основания для введения "желтого" уровня эпидемической опасности. С учетом этого Минздрав обратился к Кабмину относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ожидаем, что ориентировочно в среду [15 сентября] Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановление Кабмина о переходе областей к "желтому", "оранжевому" или "красному" карантинному уровню эпидемической безопасности для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что в случае, если изменения, которые инициировал Минздрав, будут одобрены, соответствующее решение вступит в силу не ранее чем через семь дней.

"Концептуальный подход такой: сначала правительство принимает изменения в постановление относительно определения "желтого" и "красного" уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны в "желтый" уровень эпидемической опасности", – добавил Ляшко.

Последнее решение, уточнил он, тоже вступит в силу через семь дней после его принятия.

Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желтую" зону. По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +3663), умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, эпидемия, карантин, Минздрав, регионы, здравоохранение, Виктор Ляшко, коронавирус
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