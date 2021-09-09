Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Закарпатской (50,8%) и Львовской (62,3%) областях.
Во Львовской области этот показатель был выше нормы также 6 и 7 сентября (60,9% и 78%).
6 и 7 сентября динамика госпитализаций также была превышена в Луганской области (92% и 90,1%), но 8 сентября вернулась в пределы нормы (43,1%).
Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.