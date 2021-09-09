Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Закарпатской и Львовской областях Фото: depositphotos.com

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Закарпатской (50,8%) и Львовской (62,3%) областях.

Во Львовской области этот показатель был выше нормы также 6 и 7 сентября (60,9% и 78%).

6 и 7 сентября динамика госпитализаций также была превышена в Луганской области (92% и 90,1%), но 8 сентября вернулась в пределы нормы (43,1%).

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.