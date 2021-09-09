В Украине за сутки подтвердили 3663 случая COVID-19. Это самое большое количество заболевших с конца мая

В Украине выздоровело 1546 пациентов с COVID-19 за сутки Фото: EPA

Среди заболевших – 342 детей и 63 медика.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, это самое большое количество случаев коронавируса с 22 мая, тогда было подтверждено 4606 случаев COVID-19.

Умер за сутки 61 человек, выздоровело 1546 пациентов, госпитализирован 981 заболевший.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 306 939 случаев COVID-19, умерло 54 175 человек, выздоровело 2 217 563 пациента.

8 сентября в Украине сделали 62 730 тестирований на коронавирус, из которых 27 895 – методом ПЦР, 9397 – методом ИФА, а также 25 438 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,2 млн ПЦР-тестов на COVID-19.



