В Украине за сутки подтвердили 3663 случая COVID-19. Это самое большое количество заболевших с конца мая

Среди заболевших – 342 детей и 63 медика.
Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, это самое большое количество случаев коронавируса с 22 мая, тогда было подтверждено 4606 случаев COVID-19.
Умер за сутки 61 человек, выздоровело 1546 пациентов, госпитализирован 981 заболевший.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях", – говорится в сообщении.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 306 939 случаев COVID-19, умерло 54 175 человек, выздоровело 2 217 563 пациента.
8 сентября в Украине сделали 62 730 тестирований на коронавирус, из которых 27 895 – методом ПЦР, 9397 – методом ИФА, а также 25 438 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,2 млн ПЦР-тестов на COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.