"Никакого дистанционного обучения". Глава Черновицкой ОГА заявил, что школы, где от COVID-19 будет вакцинировано менее 80% педагогов, закроют на карантин

Он заявил, что ситуация в области ухудшается.

"У нас практически наполовину все койки уже сегодня заняты, и особенно трагическим является то, что буковинцы каждые сутки умирают от этой опасной болезни", – заявил он.

По словам Осачука, около 36% всех учреждений образования в области достигли показателя в 80% вакцинированного персонала.

"Этого недостаточно, чтобы все учреждения образования – от детского сада до университета – смогли работать, когда в Украине будет введена "желтая" зона карантинных ограничений. А она будет введена уже со следующего понедельника. Поэтому у нас осталось несколько дней, чтобы вместе найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, всех преподавателей, что лучшая форма обучения – очная. Студенты, дети должны ходить в садики, школы, университеты. Хочу подчеркнуть, это этой осенью не будет разрешено преподавание онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных преподавателей, учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", – заявил он.

Глава ОГА призвал родителей убедить преподавателей и учителей вакцинироваться до конца недели.