"Никакого дистанционного обучения". Глава Черновицкой ОГА заявил, что школы, где от COVID-19 будет вакцинировано менее 80% педагогов, закроют на карантин

Он заявил, что ситуация в области ухудшается.
"У нас практически наполовину все койки уже сегодня заняты, и особенно трагическим является то, что буковинцы каждые сутки умирают от этой опасной болезни", – заявил он.
По словам Осачука, около 36% всех учреждений образования в области достигли показателя в 80% вакцинированного персонала.
"Этого недостаточно, чтобы все учреждения образования – от детского сада до университета – смогли работать, когда в Украине будет введена "желтая" зона карантинных ограничений. А она будет введена уже со следующего понедельника. Поэтому у нас осталось несколько дней, чтобы вместе найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, всех преподавателей, что лучшая форма обучения – очная. Студенты, дети должны ходить в садики, школы, университеты. Хочу подчеркнуть, это этой осенью не будет разрешено преподавание онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных преподавателей, учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", – заявил он.
Глава ОГА призвал родителей убедить преподавателей и учителей вакцинироваться до конца недели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил 8 сентября, что Украина в ближайшие дни вернется в "желтую" зону карантина.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.
9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 5,9 млн украинцев, полностью иммунизированы 4,8 млн человек.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.