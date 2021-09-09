Минздрав Украины пересмотрит норму о 80% вакцинированных работников заведений образования – Кузин

"Сейчас норма о вакцинации 80% персонала школ пересматривается, поскольку мы понимаем, что времени, которое мы выделили на вакцинацию педагогов, недостаточно, педагоги вакцинируются медленными темпами. Сейчас мы эту норму будем предлагать ослаблять – в "желтой" и "оранжевой" зонах будем считать 80% вакцинированных по крайней мере одной дозой", – сказал Кузин.
Он отметил, что в "красной" зоне карантина не планируется закрывать школы, если в них вакцинированы 80% педагогов двумя дозами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил 8 сентября, что Украина в ближайшие дни вернется в "желтую" зону карантина.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине с начала прививочной кампании привито 5,7 млн человек, полностью иммунизированы 4,5 млн украинцев.