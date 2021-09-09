Минздрав Украины пересмотрит норму о 80% вакцинированных работников заведений образования – Кузин

В "красной" зоне карантина школы будут работать, если в них двумя дозами вакцинированы 80% педагогов, отметили в Минздраве Украины Фото: depositphotos.com

"Сейчас норма о вакцинации 80% персонала школ пересматривается, поскольку мы понимаем, что времени, которое мы выделили на вакцинацию педагогов, недостаточно, педагоги вакцинируются медленными темпами. Сейчас мы эту норму будем предлагать ослаблять – в "желтой" и "оранжевой" зонах будем считать 80% вакцинированных по крайней мере одной дозой", – сказал Кузин.

Он отметил, что в "красной" зоне карантина не планируется закрывать школы, если в них вакцинированы 80% педагогов двумя дозами.