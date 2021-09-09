Минздрав Украины рассмотрит вопрос дополнительной дозы вакцины от COVID-19 не раньше ноября – Кузин

Массовое использование бустерной дозы вакцины от COVID-19 в Украине пока не планируют, отметил Кузин Фото: EPA

"Мы будем рассматривать вопрос третей, бустерной дозы только при условии появления адекватных, верифицированных, доказательных данных о ее эффективности… Но этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться не раньше ноября, ведь научные исследования, которые проводятся в мире, будут обнародованы не ранее конца сентября", – сказал Кузин.

Он добавил, что массовое использование третьей дозы вакцины в Украине пока не планируют, Минздрав рассмотрит этот вопрос по отношению к представителям групп риска.