Украинские школы готовы в случае необходимости перейти на дистанционное обучение – Шмыгаль

Учебный год начался в Украине в обычном формате Фото: pixabay.com

"Новый учебный год стартует в обычном режиме, эпидемическая ситуация позволяет учреждениям образования работать в традиционном формате. [...] В регионах проверена готовность учреждений образования. [...] Все готовы к работе в условиях усиленного карантина, если будет настоятельная потребность переводить учебные заведения на дистанционную работу", – сказал глава правительства.

По его словам, необходимым условием для "безопасного прохождения учебного года" является вакцинация детей и учителей от коронавирусной инфекции.

"Чем больше прививок будет сделано, тем меньше рисков новых вспышек [COVID-19] в образовательных учреждениях", – объяснил Шмыгаль.

Он призвал "всех относится ответственно, обращаться в пункты вакцинации".

"В Украине есть достаточные запасы вакцин и каждый желающий может вакцинироваться", – подчеркнул Шмыгаль.