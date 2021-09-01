Украинские школы готовы в случае необходимости перейти на дистанционное обучение – Шмыгаль

"Новый учебный год стартует в обычном режиме, эпидемическая ситуация позволяет учреждениям образования работать в традиционном формате. [...] В регионах проверена готовность учреждений образования. [...] Все готовы к работе в условиях усиленного карантина, если будет настоятельная потребность переводить учебные заведения на дистанционную работу", – сказал глава правительства.
По его словам, необходимым условием для "безопасного прохождения учебного года" является вакцинация детей и учителей от коронавирусной инфекции.
"Чем больше прививок будет сделано, тем меньше рисков новых вспышек [COVID-19] в образовательных учреждениях", – объяснил Шмыгаль.
Он призвал "всех относится ответственно, обращаться в пункты вакцинации".
"В Украине есть достаточные запасы вакцин и каждый желающий может вакцинироваться", – подчеркнул Шмыгаль.
В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.
По словам начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрия Кононенко, в дошкольных учреждениях на 27 августа были привиты против коронавируса 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.
"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – добавил чиновник.
Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.