Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили

Первоклассницей стала дочь украинского актера, участника студии "Квартал 95" Юрия Ткача Елизавета.

"Мы стартанули. Пожелайте нам хороших оценок", – подписал фото дочери артист.

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В первый класс также отвела своего сына Александра украинская ведущая Маша Ефросинина и ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев. По словам знаменитости, собирались они в школу в суматохе.

"Обнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала. В три новых пары туфель не влез – ну ни разу ж не надел, а уже маленькие. Тимур ржет, Саню волнует, когда его уже заберут", – поделилась эмоциями Ефросинина.

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Первоклассником стал сын украинской певицы Ирины Билык.

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В первый класс вместе с бывшим мужем Эдгаром Каминским отвела своего сына украинская певица Слава Каминская.

"Папины гены, конечно, держат меня в полном спокойствии за успеваемость нашего не по годам умного сына, поэтому в целом мама счастлива. В добрый путь, наш прекрасный мальчик", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Первый раз в первый класс свою дочь Валерию отвела украинский хореограф Илона Гвоздева.

"Не верится, что эта малышка уже школьница. В добрый путь, моя милая, а мы будем созерцать и поддерживать", – пожелала дочери танцовщица.

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Младшая дочь участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Серафима также стала первоклассницей. Супруга Кошевого Ксения Кошевая разместила в Instagram фото и видео, на которых их дочь запечатлена на торжественной линейке со своей первой учительницей.

Серафима направлялась в класс вместе с дочерью Ткача Елизаветой. Девочки держались при этом за руки.

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Фото своего первоклассника – сына Нестора – также выложила в Instagram украинская певица Ольга Цибульская.

"Эмоции зашкаливают", – призналась артистка.

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Дочь главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александра Скичко и его жены, бизнесвумен Елизаветы Юрушевой тоже пошла в этом году в первый класс. Она будет учиться в 1-F.

"Наша первоклассница! Наша маленькая взрослая девочка, мы всегда будем рядом", – подписала совместное фото Юрушева.