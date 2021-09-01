Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Кошевых Серафима будет учиться вместе с дочерью Ткача Елизаветой
Дочь Кошевых Серафима будет учиться вместе с дочерью Ткача Елизаветой
Фото: yalta_k / Instagram

Новый учебный год в украинских школах с 1 сентября начался в полноформатном режиме. По информации Министерства образовании и науки Украины в 2021 году в первые классы пошли около 400 тыс. детей, среди которых сын украинской певицы Ирины Билык Табриз, дочь хореографа Илоны Гвоздевой Валерия, сын ведущей Маши Ефросининой Александр, а также дети других украинских знаменитостей. Издание "ГОРДОН" в этой публикации собрало фото "звездных" первоклашек.

Первоклассницей стала дочь украинского актера, участника студии "Квартал 95" Юрия Ткача Елизавета.

"Мы стартанули. Пожелайте нам хороших оценок", – подписал фото дочери артист.

В первый класс также отвела своего сына Александра украинская ведущая Маша Ефросинина и ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев. По словам знаменитости, собирались они в школу в суматохе.

бнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала. В три новых пары туфель не влез – ну ни разу ж не надел, а уже маленькие. Тимур ржет, Саню волнует, когда его уже заберут", – поделилась эмоциями Ефросинина.

Первоклассником стал сын украинской певицы Ирины Билык.

В первый класс вместе с бывшим мужем Эдгаром Каминским отвела своего сына украинская певица Слава Каминская.

"Папины гены, конечно, держат меня в полном спокойствии за успеваемость нашего не по годам умного сына, поэтому в целом мама счастлива. В добрый путь, наш прекрасный мальчик", – написала артистка.

Первый раз в первый класс свою дочь Валерию отвела украинский хореограф Илона Гвоздева.

"Не верится, что эта малышка уже школьница. В добрый путь, моя милая, а мы будем созерцать и поддерживать", – пожелала дочери танцовщица.


Младшая дочь участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Серафима также стала первоклассницей. Супруга Кошевого Ксения Кошевая разместила в Instagram фото и видео, на которых их дочь запечатлена на торжественной линейке со своей первой учительницей.

Серафима направлялась в класс вместе с дочерью Ткача Елизаветой. Девочки держались при этом за руки.

Фото своего первоклассника – сына Нестора – также выложила в Instagram украинская певица Ольга Цибульская.

"Эмоции зашкаливают", – призналась артистка.

Дочь главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александра Скичко и его жены, бизнесвумен Елизаветы Юрушевой тоже пошла в этом году в первый класс. Она будет учиться в 1-F.

"Наша первоклассница! Наша маленькая взрослая девочка, мы всегда будем рядом", – подписала совместное фото Юрушева.

Теги: осень, дети, студия Квартал 95, Слава Каминская, Маша Ефросинина, Елизавета Юрушева, Ксения Кошевая, школа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу
Дмитрий ГОРДОН
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS