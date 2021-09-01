"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера

"Дорогие друзья, поздравляю с Днем знаний! Удачи всем! Ученикам – успехов! Учителям – терпения и благоразумия. Родителям – счастья! Моя Ариадна сегодня идет в 10-й класс в лицее. Как быстро летит время", – написала она.

Балерина для похода в школу выбрала длинной платье с огромным декольте на шнуровке, под которое не стала надевать бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Платье как раз для похода в школу с ребенком", – прокомментировала подписчица e_shlyapina.

"Шорты не надела, зато лепешки свои выставила", – отметила olga.hartung.

"Вырез. Бедная Ариша", – написала natasha_puhnataya.

"Анастасия, а вы знаете, что такое бюстгальтер?" – спросила irina1.0.2.

"Все понятно, но есть платья для особого случая, типа в школу, где дети учатся, где грудь не нужно высовывать", – отметила alinochka._m.

"Я не удивлюсь, если в 11 класс к Ариадне на первое сентября маму занесут в шпагате на ракоряку, двумя чебуреками наружу", – заявила nastyafrizen1408_sss.