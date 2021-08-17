Список покупок в школу

Подготовку ребенка к школе можно начать с приобретения канцелярских товаров. В этот список входит:
- дневник;
- тетради в клетку;
- тетради в линейку;
- обложки для тетрадей;
- обложки для книг;
- подставка для книг;
- шариковые ручки;
- простые и цветные карандаши;
- пенал;
- линейка;
- точилка для карандашей;
- папка для тетрадей;
- акварельные краски;
- кисточки;
- альбом для рисования;
- ножницы;
- цветная бумага;
- картон;
- клей.
Все остальные канцелярские товары лучше покупать по мере необходимости.
При подготовке к школе также понадобятся школьные аксессуары:
- школьный рюкзак;
- школьная форма;
- спортивная форма;
- сменная обувь;
- сумка для сменной обуви;
- бутылка для воды;
- антисептик для рук.
Для обустройства рабочего места школьника дома необходимы:
- рабочий стол;
- настольная лампа;
- кресло.