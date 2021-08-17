Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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Список покупок в школу

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Подготовку ребенка к школе можно начать с приобретения канцелярских товаров
Подготовку ребенка к школе можно начать с приобретения канцелярских товаров
Фото: ЕРА

Новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме. Издание "ГОРДОН" составило базовый список покупок, необходимых для подготовки школьников и школьниц к новому учебному году.

Подготовку ребенка к школе можно начать с приобретения канцелярских товаров. В этот список входит:

  • дневник; 
  • тетради в клетку;
  • тетради в линейку;
  • обложки для тетрадей;
  • обложки для книг;
  • подставка для книг;
  • шариковые ручки;
  • простые и цветные карандаши;
  • пенал;
  • линейка;
  • точилка для карандашей;
  • папка для тетрадей;
  • акварельные краски;
  • кисточки;
  • альбом для рисования;
  • ножницы;
  • цветная бумага;
  • картон;
  • клей.

Все остальные канцелярские товары лучше покупать по мере необходимости.

При подготовке к школе также понадобятся школьные аксессуары:

  • школьный рюкзак;
  • школьная форма;
  • спортивная форма;
  • сменная обувь;
  • сумка для сменной обуви;
  • бутылка для воды;
  • антисептик для рук.

Для обустройства рабочего места школьника дома необходимы:

  • рабочий стол;
  • настольная лампа;
  • кресло.
Теги: образование, осень
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