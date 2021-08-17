Список покупок в школу

Подготовку ребенка к школе можно начать с приобретения канцелярских товаров Фото: ЕРА

Подготовку ребенка к школе можно начать с приобретения канцелярских товаров. В этот список входит:

дневник;

тетради в клетку;

тетради в линейку;

обложки для тетрадей;

обложки для книг;

подставка для книг;

шариковые ручки;

простые и цветные карандаши;

пенал;

линейка;

точилка для карандашей;

папка для тетрадей;

акварельные краски;

кисточки;

альбом для рисования;

ножницы;

цветная бумага;

картон;

клей.

Все остальные канцелярские товары лучше покупать по мере необходимости.

При подготовке к школе также понадобятся школьные аксессуары:

школьный рюкзак;

школьная форма;

спортивная форма;

сменная обувь;

сумка для сменной обуви;

бутылка для воды;

антисептик для рук.

Для обустройства рабочего места школьника дома необходимы: