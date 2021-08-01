"Я как Федерико Феллини". Танцующий директор сельской школы в Полтавской области подорвал интернет. Видео

Для танца учителя выбрали композицию Galibri & Mavik "Федерико Феллини", так как она популярна у школьников Скриншот: Нехворощанська ТГ. Офіційна сторінка / Facebook

Хедлайнером вечера стал учитель истории и правоведения Василий Маслей, единственный мужчина среди танцующих педагогов. В следующем году он возглавит эту школу – 6 июля Маслей выиграл конкурс на должность директора, сейчас в ожидании официального назначения, писало 20 июля местное издание "Коло".

Движения для танца придумывали всем коллективом, тренировались неделю.

"Коло" отмечает, что выпускной танец учителей в этой школе – уже традиция, его организуют с 2017 года. Идею подал именно Маслей.

"Ежегодно на выпускной дети и родители ждут от учителей сюрприза, и мы стараемся оправдывать эти ожидания. Первый танец исполняли под песню французской певицы Эдит Пиаф, в другие годы это была нарезка из разных композиций. Кроме того, отдельно мы помогаем поставить танец родителям, которые также танцуют для своих детей", – рассказал Маслей.

Выбирая песню на выпускной 2021 года, в школе остановились на хите российского дуэта Galibri & Mavik "Федерико Феллини". "Песня сейчас популярна среди молодежи, мы слышали, как дети слушают и напевают ее в школе, поэтому подумали, что это именно то, что нужно", – пояснил учитель.

Ряд комментаторов раскритиковал танец под песню российской группы во время войны. Но Маслей заявил, что "спокойно относится к критике".

"Мы живем в независимой демократической стране, и каждый имеет право на свое мнение, мы не можем нравиться всем. Настоящий лидер должен уметь достойно принимать критику", – добавил он.