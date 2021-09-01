"Два Потапа", "Сын красавчик". Потап отвел своего сына в школу

"1 сентября", – написал он.

"С Днем знаний. Какие вы замечательные. Сын красавчик", – прокомментировала подписчица lilidiachuk.

"Два Потапа", – написала jeniferwalker007.

Контекст:

Алексей Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

12-летний Андрей – сын Потапа от бывшей жены, продюсера Ирины Горовой. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Сейчас Потап женат на певице NK (Насте Каменских). Они оформили отношения 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.