В Украине не намерены вводить принудительную вакцинацию от COVID-19 для педагогов – Минздрав

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация от коронавируса в Украине добровольная и бесплатная Фото: EPA

"Вакцинация против COVID-19 в Украине добровольная и бесплатная. Сейчас не предусмотрена никакая принудительная вакцинация. У нас есть постановление Кабмина, которое четко регламентирует, в каких случаях учреждения могут или не могут работать. Также, чтобы обучение проходило безопасно, 26 августа появилось постановление главного санврача с рекомендациями для всех учреждений образования, каким образом организовать учебный процесс – начиная размещением учеников, подготовка помещения, подвоз учеников к учреждениям образования", – сказал он.

По словам Борща, по состоянию на 29 августа работникам сферы образования сделали почти 890 тыс. прививок.