В Украине не намерены вводить принудительную вакцинацию от COVID-19 для педагогов – Минздрав

"Вакцинация против COVID-19 в Украине добровольная и бесплатная. Сейчас не предусмотрена никакая принудительная вакцинация. У нас есть постановление Кабмина, которое четко регламентирует, в каких случаях учреждения могут или не могут работать. Также, чтобы обучение проходило безопасно, 26 августа появилось постановление главного санврача с рекомендациями для всех учреждений образования, каким образом организовать учебный процесс – начиная размещением учеников, подготовка помещения, подвоз учеников к учреждениям образования", – сказал он.
По словам Борща, по состоянию на 29 августа работникам сферы образования сделали почти 890 тыс. прививок.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 31 августа в Украине от коронавируса вакцинированы 5,4 млн человек, из которых 3,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко сообщал 30 августа, что в дошкольных учреждениях, по словам Кононенко, привиты от коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.
Кононенко сообщал, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе. По словам Кононенко, учебные учреждения будут функционировать так: в "зеленой" зоне эпидемической опасности школы и детсады работают в очном режиме с соблюдением дистанции и ношением масок; в "желтой" и "оранжевой" – продолжают работать при условии, если вакцинировано 80% коллектива; в "красной" – переходят на онлайн-обучение, но это правило не касается детсадов и начальной школы.