День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль

В школу 1 сентября проводил свою дочь Эвелину от первого брака с переводчицей Еленой Войченко украинский ведущий Владимир Остапчук. Он сфотографировался с Эвелиной на фоне фотозоны, держа ее на руках.

"Моя второклассница", – подписал фото ведущий.

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Вместе с сыном Дэни от предыдущих отношений с певицей Сантой Димопулос отправился в школу коллега Остапчука Андрей Джеджула.

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Ведущий и многодетный отец Сергей Притула 1 сентября проводил старшего сына Дмитрия в школу, а дочь Софию – в садик.

Фронтмен группы "Антитіла", многодетный отец Тарас Тополя вместе с женой, певицей Alyosha проводили старшего сына в школу – Роман перешел в третий класс. Праздничными семейными фото в Instagram поделилась певица.

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Актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин сфотографировал сына-второклассника Радмира с праздничным букетом в лифте – по пути в школу, при этом сам позировать в кадре не стал.

"Школьников с Днем знаний, учителей первых классов с днем выдержки, родителей первоклашек с днем утреннего апероля, 11-классников с финишной прямой", – подписал фото актер.

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Украинская певица Анастасия Приходько также в День знаний разместила в Instagram снимки, сделанные во дворе дома перед началом учебы. На второй фотографии запечатлена ее дочь Нана в черно-белом наряде с ранцем за плечами и сын Гордей с игрушкой в руках. В августе артистка рассказывала, что ее шестилетний сын пойдет в школу в следующем году.

"Я не буду говорить о том, что я так счастлива, это так здорово, и желать хороших оценок и так далее. Просто коротко о главном – добро пожаловать в ад, дорогие родители. Берегите нервную систему, себя и окружающих", – прокомментировала свое отношение к началу нового учебного года певица.