  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу

"Хочу, чтобы у него было детство подольше. Он пойдет в семь. Старшая дочь пошла в шесть, и мы поняли, что для них это действительно рано. На своем опыте я поняла, что надо, чтобы детки шли в семь – тогда они больше улавливают. Она пошла в шесть – вот так и учится: у нее все весело и все хорошо", – рассказала Приходько.

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Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. По словам артистки, она была влюблена в Александра с первого класса.

В 2015 году у них родился сын Гордей. 7 августа ему исполнилось шесть лет. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.