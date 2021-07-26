"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"

"Я выставила ролик, в котором были кумиры детей сегодняшнего времени: мальчики – тик-токеры и блогеры, которые переодеваются в девочек, красятся, ведут агрессивную демонстрацию пошлости, глупости и, как по мне, неадекватности. И кумиры моего детства и юношества – персонажи из сериала "Бригада", Цой и т.д.", – начала пост 34-летняя Приходько.

По словам певицы, после ролика против нее поднялась волна негодования.

"Меня уже назвали старой маразматичкой, которая не разбирается в трендах и вообще, как Баба Яга, против всего. Ребят! Ну, я не против TikTok, я не против блогерства, каждый в этой жизни свободен заниматься тем, чем хочет! И я знаю, что это работа, которая требует максимум времени и усилий!" – подчеркнула Приходько.

Она акцентировала внимание, что выступает против того, чтобы у детей был "бесконтрольный доступ ко всем социальным сетям и интернет-ресурсам".

"Их умы пока не созрели, они не разбираются в том, что им подсовывают блогеры! […] Не всегда у родителей есть время и возможность проконтролировать и объяснить то, что это способ самовыражения, способ зарабатывания денег, способ просто хайпануть снова ради денег", – настояла Приходько.

Артистка убеждена, что "если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину и будут кричать: "Не бейте меня по лицу, я им работаю" или "Ужас, я боюсь ноготь сломать".

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)