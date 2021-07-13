Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Видео

Приходько: Мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть Фото: prykhodko_official / Instagram

Приходько позирует в кадре в черном свитере. Она выбрала для кастинга песню на русском языке с народным мотивом.

"Возвращаясь к теме моего голоса. Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра". Да, и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!" – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)