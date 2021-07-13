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13 июля, 2021
 
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Приходько показала, как 16-летней проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приходько: Мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть
Приходько: Мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 13 июля в Instagram разместила архивное видео, на котором запечатлена 16-летней во время кастинга в украинскую группу "ВИА Гра".

Приходько позирует в кадре в черном свитере. Она выбрала для кастинга песню на русском языке с народным мотивом.

"Возвращаясь к теме моего голоса. Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра". Да, и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!" – подписала она ролик.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: Анастасия Приходько, ВИА Гра, певица
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