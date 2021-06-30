Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать

У Приходько трое детей: дочь Нана и сыновья Гордей и Лука Фото: prykhodko_official / Instagram

Объясняя, почему фото получились не очень удачными (у нее закатаны глаза, дети смотрят не в объектив и так далее), певица пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать.

"Попросила мужа сделать фото. Поднимите руку, кого мужчина фоткает без закатывания глаз, без уговоров в полдня и у кого есть хотя бы одна нормальная фотография. Ладно, знаю, таких не бывает", – написала Приходько.

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)