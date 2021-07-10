  "Очень больно и обидно". Приходько объяснила, почему не готова откровенничать о конфликте с Меладзе

Приходько: Это больная для меня тема, ковыряться лишний раз в душе я не хочу Фото: prykhodko_official / Instagram

"Я расскажу, когда уже буду в преклонном возрасте. Потому что сейчас это расценят как скандал под новую песню. Как Ани Лорак же рассказала об этом в преддверии тура. Начнут: мол, она хочет похайповать. А когда люди поймут, что ни пиариться, ни хайповать я не хочу, тогда они поймут, что это правда, что мне было действительно очень больно и обидно... Это больная для меня тема, ковыряться лишний раз в душе я не хочу", – отметила Приходько.

Артистка рассказала, что после прекращения сотрудничества с Меладзе они лишь один раз пересекались. Тогда она принимала участие в украинском отборе на "Евровидение" с песней Free now (2016 год), а Меладзе был среди членов жюри. Приходько заняла седьмое место и не прошла в финал национального отбора.

"Я когда его увидела, что он будет одним из тех, кто отбирает и потом продюсирует, я поняла: "Далеко ты поедешь, Настенька". Я пришла домой, подбухнула хорошо так. Я поняла, что это такая встреча с прошлым, с которым я бы не хотела встречаться. Сижу, пью и думаю: "Развернуться и уйти?" Потому что я поняла, что никуда не поеду. Но это слабость, надо было довести дело до конца, а сил нет", – говорит Приходько.

Певица вспоминает, что уже после выхода на сцену она поняла, что не надо было этого делать.

"Потому что то "Евровидение", которое мы с ним прошли [в 2009 году], – это просто ад. Ни я, ни он не хотели вступать в эту реку еще раз. Но я поняла, что я сильнее всех этих эмоциональных потрясений. Я выйду, я спою, как могу, и уйду. И так я и сделала", – закончила артистка.

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