"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика

Приходько настаивает, что такого голоса, как у нее, больше ни у кого в Украине нет Фото: prykhodko_official / Instagram

"Очень много людей, которые говорят, что у Приходько голос, как у мужика. И вот я обращаюсь сейчас к этим тупым, чтобы разъяснить ситуацию и сказать: таким голосом, например, как у меня, обладала такая певица, исполнительница шансона, французская певица, как Эдит Пиаф", – заявила певица.

34-летняя артистка объяснила, что ее голос считается уникальным во всем мире.

"Этот голос называется контральто. Выучи это, тупезень, выучи! Контральто, понимаешь? Это самый редкий женский голос. И для того, чтобы понять, о чем я говорю, хотя бы возьми свои тупые рученьки-сосисочки, возьми пультик, телевизор и включи фильм "Жизнь в розовом цвете", – посоветовала Приходько.

Она также подчеркнула, что такой голос у нее появился с 16 лет.

"Такой голос, как у меня, с мужскими нотками, такой голос есть только у меня в этой стране. Это вообще самый-самый редкий голос, когда можно петь двумя голосами – и женским, и мужским. Но ты настолько тупой, что думаешь, что у меня прокуренный голос, пропитый" – резюмировала Приходько.

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)