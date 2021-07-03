"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре

Приходько: Как оно зачастую бывает, когда ты артистка, но дети хотят есть Фото: prykhodko_official / Instagram

В первом ролике певица в бассейне в замедленной съемке изображает львицу. На втором – в том же наряде готовит обед своим детям.

"Мама вылезла из бассейна, где снимали фешен, и делает пюрешку", – комментирует за кадром ее дочь Нана.

"Как оно зачастую бывает, когда ты артистка, но дети хотят есть", – подписала оба видео певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

"Мне нравится ваш второй образ, очень мило, по-домашнему, по-семейному, идеальное сочетание артистки и мамы", – прокомментировала yuliana_ulman.

"Класс! Какие все женщины артистки, но всегда мысли только о детях", – добавила pepyzhova.