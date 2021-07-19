Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
Новости

"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сейчас, после трех родов, 34-летняя Приходько весит 50 кг
Сейчас, после трех родов, 34-летняя Приходько весит 50 кг
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 18 июля выложила в Instagram Stories свое фото 12-летней давности, когда ей было 22 года. По словам исполнительницы, она тогда весила на 18 кг больше, чем сейчас, после третьих родов.

"Что вы знаете о весе? 68 кг. Я весила так в 22 года! Я считаю, что тут все на стиле – макияж, платье, вместе это просто мисс Крыжополь", – подписала фото Приходько.

Вслед за старым фото она показала свое современное фото. "И 50 кг!" – подписала снимок певица.

"Вот сейчас посмотрела фотографии: там, где 50, там, где 68, – это ужас, конечно!" – призналась Приходько в ролике, который тоже выложила в Instagram Stories.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: Анастасия Приходько, певица, похудение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
  Как назвать котенка: идеи и правила
  Как назвать котенка: идеи и правила
"Классный вид", "Худшее фото порножурнала". 47-летняя Высоцкая в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Классный вид", "Худшее фото порножурнала". 47-летняя Высоцкая в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
Анита Луценко назвала знаменитостей, которым помогала худеть
Анита Луценко назвала знаменитостей, которым помогала худеть
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS