"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше

"Что вы знаете о весе? 68 кг. Я весила так в 22 года! Я считаю, что тут все на стиле – макияж, платье, вместе это просто мисс Крыжополь", – подписала фото Приходько.

Вслед за старым фото она показала свое современное фото. "И 50 кг!" – подписала снимок певица.

"Вот сейчас посмотрела фотографии: там, где 50, там, где 68, – это ужас, конечно!" – призналась Приходько в ролике, который тоже выложила в Instagram Stories.

фотогалерея ( 1 из 4) Скриншот: prykhodko_official / Instagram Скриншот: prykhodko_official / Instagram Скриншот: prykhodko_official / Instagram Скриншот: prykhodko_official / Instagram