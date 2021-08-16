  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью

Приходько вышла замуж за Александра в 2013 году, а в 2019-м супруги обвенчались Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

"Я однолюб. Я всю жизнь его любила. Но дело все в том, что он меня старше – три года разница, а в школе это колоссальная разница. Поэтому я себе тихонечко ходила, любила его до 18 лет, в 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло, мы расстались. А через 10 лет у нас все получилось. Я поняла, что не могу просто без него. И мы поженились. А спустя восемь лет поняли, что можем дать обещание Богу, что можем быть вместе lо конца", – рассказала артистка.

Приходько уточнила, что влюбилась в будущего мужа, когда была в первом классе.

"Думала, что, может быть, когда-нибудь я буду с ним. Такая любовь была", – призналась Приходько.

ВИДЕО

Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube