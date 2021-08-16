Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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"В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Приходько вышла замуж за Александра в 2013 году, а в 2019-м супруги обвенчались
Приходько вышла замуж за Александра в 2013 году, а в 2019-м супруги обвенчались
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Украинская певица Анастасия Приходько была в люблена в своего мужа с первого класса. Об этом она рассказала 16 августа в эфире канала "1+1".

"Я однолюб. Я всю жизнь его любила. Но дело все в том, что он меня старше – три года разница, а в школе это колоссальная разница. Поэтому я себе тихонечко ходила, любила его до 18 лет, в 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло, мы расстались. А через 10 лет у нас все получилось. Я поняла, что не могу просто без него. И мы поженились. А спустя восемь лет поняли, что можем дать обещание Богу, что можем быть вместе lо конца", – рассказала артистка.

Приходько уточнила, что влюбилась в будущего мужа, когда была в первом классе.

"Думала, что, может быть, когда-нибудь я буду с ним. Такая любовь была", – призналась Приходько.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: свадьба, Анастасия Приходько, певица
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