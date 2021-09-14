В Украине за сутки сделали 135 тыс. прививок от COVID-19

Одну дозу препарата получили 54 523 человека, а 80 700 человек получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

13 сентября прививки делали 300 мобильных бригад. Также работали 1004 прививочных пункта и 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 961 265 человек, из них получили одну дозу 5 961 263 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 884 904 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 10 846 167 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.