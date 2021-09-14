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В Харькове планируют производить COVID-вакцину CoronaVac

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В Украине препаратом CoronaVac привились 1,7 млн человек
В Украине препаратом CoronaVac привились 1,7 млн человек
Фото: EPA

Харьковское предприятие "Лекхим" в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах – в том числе и вакцин против COVID-19. Об этом стало известно 13 сентября на встрече коллектива "Лекхима" с секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым, сообщила пресс-служба горсовета.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25–30 млн, – это очень хорошо",– заявил Терехов.

Секретарь горсовета также отметил, что власть Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса – закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Контекст:

CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

По данным Минздрава на 13 сентября, в Украине препаратом CoronaVac привились 1,7 млн человек. Всего в стране вакцинировались хотя бы одной дозой 5,9 млн человек, двумя – 4,8 млн.

Теги: Харьков, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Лекхим, Sinovac, CoronaVac
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