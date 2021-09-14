В Харькове планируют производить COVID-вакцину CoronaVac

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно €25–30 млн, – это очень хорошо",– заявил Терехов.

Секретарь горсовета также отметил, что власть Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса – закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.