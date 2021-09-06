Германия передаст миру 100 млн доз вакцин от COVID-19

Решение о передачи вакцин Германия сообщила на встрече глав минздравов стран G20 в Риме Фото: EPA

Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру, подчеркнул Шпан. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.

В то же время министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что его страна стремится достичь подписания "Римского пакта" для вакцинации людей во всем мире.

Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встречи в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19. Среди прочего, речь идет о нынешней борьбе с коронавирусом и стратегии по поводу будущих пандемий. Министры, в частности, обмениваются мнениями о том, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире, а также сделать распределение вакцин справедливым.