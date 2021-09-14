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Цена на газ в Европе превысила $800. Это новый исторический максимум

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Стоимость газа обновила рекорд
Стоимость газа обновила рекорд
Фото: depositphotos.com

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов 14 сентября превысила €65,5 за МВт-ч (более $801 за 1 тыс. м³).

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 

Торги открылись на отметке €61,25 за МВт-ч, цена сначала немного снизилась, а потом начала расти. К моменту написания новости стоимость октябрьского фьючерса немного упала и составляет €65 за МВт-ч. 

Скриншот: theice.com
Скриншот: theice.com

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорил, что главная причина высоких цен на газ в Европе заключается в низких запасах газа в хранилищах.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.

Это накладывается на нежелание российского "Газпрома", который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода "Северный поток – 2", объяснял Маринченко.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован.

13 сентября федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, газ, Лондон, газопровод, рекорд, Европа, торги, цена на газ, цена
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