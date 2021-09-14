Цена на газ в Европе превысила $800. Это новый исторический максимум

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги открылись на отметке €61,25 за МВт-ч, цена сначала немного снизилась, а потом начала расти. К моменту написания новости стоимость октябрьского фьючерса немного упала и составляет €65 за МВт-ч.

Скриншот: theice.com

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорил, что главная причина высоких цен на газ в Европе заключается в низких запасах газа в хранилищах.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.

Это накладывается на нежелание российского "Газпрома", который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода "Северный поток – 2", объяснял Маринченко.