Немецкий регулятор начал сертификацию газопровода "Северный поток – 2"

Регулятор получил всю необходимую документацию, на окончательное решение уйдет до четырех месяцев.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф. По его словам, решение регулятора должны передать Еврокомиссии.

Речь не идет о запуске газопровода, а лишь о его сертификации и соответствии с нормами газовой директивы ЕС, объяснил он. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы.

Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства, добавил Вульф.