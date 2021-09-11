США готовы к разным сценариям, если "Северный поток – 2" будет угрожать Украине – советник Госдепа Хохштайн

"Мы всегда следим за ситуацией, чтобы быть уверенными, что мы готовы к разным сценариям. И мы будем реагировать соответствующим образом. Я думаю, что меры будут эффективными, если соблюдать несколько правил. В частности, работать со своими друзьями-партнерами. Чтобы не только США вводили санкции самостоятельно. Это эффективно, но не так эффективно, как в команде", – сказал советник Госдепа.

Лучшим для России станет решение продолжать экспорт газа через Украину, отметил он.

По мнению Хохштайна, "Северный поток – 2" уже не так опасен, ведь поставка газа не так сильно зависит от российской монополии.

"Сжиженный природный газ сейчас есть в Польше, Литве, Италии, Испании и Португалии. Есть "Балтийская труба", которая проходит через Польшу и страны Балтии. В Европе есть и другие источники газа. Так что самое влиятельное оружие для [президента РФ Владимира] Путина уже потеряно", – сказал он.

"Северный поток – 2" может использоваться как оружие против Украины, но также угрожать безопасности Европы, добавил советник.

"Я хочу ввести санкции и сотрудничать с немцами, чтобы они давали какие-то гарантии, что будут активно поддерживать, не только на словах, расширение транзита через Украину, а также применять европейские правила третьего энергетического пакета", – сказал Хохштайн.