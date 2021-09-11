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США готовы к разным сценариям, если "Северный поток – 2" будет угрожать Украине – советник Госдепа Хохштайн

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"Северный поток 2" может использоваться как оружие против Украины, считает Хохштайн
"Северный поток – 2" может использоваться как оружие против Украины, считает Хохштайн
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты готовы к различным сценариям, если Россия нарушит обязательства после запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом сказал старший советник Госдепартамента США по экономической безопасности Амос Хохштайн в интервью Общественному, которое опубликовано 11 сентября.

"Мы всегда следим за ситуацией, чтобы быть уверенными, что мы готовы к разным сценариям. И мы будем реагировать соответствующим образом. Я думаю, что меры будут эффективными, если соблюдать несколько правил. В частности, работать со своими друзьями-партнерами. Чтобы не только США вводили санкции самостоятельно. Это эффективно, но не так эффективно, как в команде", – сказал советник Госдепа.

Лучшим для России станет решение продолжать экспорт газа через Украину, отметил он.

По мнению Хохштайна, "Северный поток – 2" уже не так опасен, ведь поставка газа не так сильно зависит от российской монополии.

"Сжиженный природный газ сейчас есть в Польше, Литве, Италии, Испании и Португалии. Есть "Балтийская труба", которая проходит через Польшу и страны Балтии. В Европе есть и другие источники газа. Так что самое влиятельное оружие для [президента РФ Владимира] Путина уже потеряно", – сказал он.

"Северный поток – 2" может использоваться как оружие против Украины, но также угрожать безопасности Европы, добавил советник.

"Я хочу ввести санкции и сотрудничать с немцами, чтобы они давали какие-то гарантии, что будут активно поддерживать, не только на словах, расширение транзита через Украину, а также применять европейские правила третьего энергетического пакета", – сказал Хохштайн.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2", Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца годаПо данным Bloomberg, "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Теги: Россия, США, Польша, Португалия, Испания, Италия, санкции, экспорт, страны Балтии, угрозы, газопровод, транзит, Европа, Северный поток – 2, природный газ, Амос Хохштайн
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