Россия уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие против Украины – Ермак

Ермак: Уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины Фото: president.gov.ua

Об этом 11 сентября в ходе панельной дискуссии на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, трансляция форума ведется на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Уже вчера, по данным биржи ICE, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на индекс TTF превысила $700 за 1 тыс. м³. Мы работаем с нашими партнерами из США, с Европой, Германией, чтобы Украина получила реальный правовой механизм гарантий того, что если будет использован этот проект (а я уже сказал, что это происходит), который мы считаем не экономическим, а рассматриваем исключительно через призму нашей национальной безопасности, то будут применены какие-то шаги", – заявил глава ОП.

Ермак сказал, что механизм санкций, введенных против "Северного потока – 2", работал.

"Мы критикуем позицию, которая сложилась сегодня. Но во время встречи с федеральным канцлером Германии [Ангелой] Меркель и во время визита президента Украины [Владимира] Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты в случае, если придет время "Ч". Но мы все еще ожидаем, что это ляжет на бумагу. Потому что у нас есть пример Будапештского меморандума. Сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам", – добавил он.