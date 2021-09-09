Цена на газ в Европе впервые превысила $700

За последний год цена на газ в Европе выросла втрое Фото: depositphotos.com

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ превысила сегодня отметку в €56 за МВтч (более $700 за 1 тыс. м³), пишет Forbes Russia.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сказал "РИА Новости", что главная причина высоких цен на газ в Европе заключается в низких запасах газа в хранилищах.

Как отмечает РБК, биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, пишет агентство.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.

Это накладывается на нежелание российского "Газпрома", который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода "Северный поток – 2", объяснял Маринченко.