По итогам августа годовая инфляция в Украине сохранилась на уровне 10,2% – Госстат

В первые восемь месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 6,2%, отметили в Госстате Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

В то же время базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,0%.

Как отметили в Госстате, в первые восемь месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 6,2%, базовая – 4,2%.

В августе на 0,7% снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего подешевели овощи – на 18,3%, а подорожали – яйца (18%).

Подорожали также алкогольные напитки и табачные изделия (0,4%)

В августе на 0,6% выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. На 0,8% подорожал транспорт.