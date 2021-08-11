Инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 10,2% – Госстат

В Украине в 2020 году ускорилась до 5% Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Потребительская инфляция отвечала траектории прогноза, опубликованного в июле, но по отдельным компонентам динамика отличалась. В частности, раньше, чем ожидалось, началась коррекция внутренних цен на подсолнечное масло, при этом ряд продуктов питания дорожал быстрее, сообщили в пресс-служба Нацбанка Украины.

"Под влиянием устойчивого потребительского спроса и повышения производственных расходов, в частности на сырье, энергию и оплату труда, рост цен на обработанные продовольственные товары в дальнейшем ускорялся до 12,3%. В частности, продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты", – отметили в релизе.

Повышение стоимости услуг ускорилось до 8,2%, на это повлияли устойчивый потребительский спрос и рост производственных расходов.

"Подорожание туристических услуг замедлилось благодаря увеличению предложения зарубежного отдыха. В результате резкого спада заболеваемости и благоприятной ситуации на валютном рынке замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 1,2%). В частности, медленнее дорожали фармацевтическая продукция и медицинские товары, моющие средства и автомобили, а одежда и обувь, домашний текстиль подешевел. В то же время под влиянием устойчивого потребительского спроса быстрее росла стоимость электроники, товаров для личного ухода, мебели и посуды", – заявили в НБУ.

По прогнозу экспертов, в течение третьего квартала инфляция будет оставаться выше 10%, но замедлится в конце года.

"По итогам 2021 года инфляция составит 9,6% и вернется к цели Национального банка 5% во втором полугодии 2022 года. Замедлению инфляции будут способствовать поступление на рынки нового урожая, корректировки глобальных цен на энергоносители и продовольствие, а также ужесточение монетарной политики НБУ, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер", – резюмировали в Нацбанке Украины.