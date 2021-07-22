Инфляция в Украине в ближайшее время превысит 10% – НБУ

В Нацбанке считают, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться Фото: depositphotos.com

"Инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года", – говорится в сообщении.

Как уточнили в НБУ, учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса, регулятор ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%.

В Нацбанке считают, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители. А ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности, повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, помогут удержать под контролем инфляционные ожидания.

"В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне", – добавили в НБУ.