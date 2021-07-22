Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 8%

В НБУ отметили, что это обусловлено существенным усилением инфляционного давления, а также намерениями регулятора вернуть показатели инфляции к 5% в 2022 году.
"В первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт, но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов", – подчеркнули в Нацбанке.
Помимо повышения учетной ставки, в НБУ решили ужесточить монетарную политику. В частности, продолжить плановое сворачивание антикризисных мер и уменьшить объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.
Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года.
В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.
11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.
4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, а 15 апреля – до 7,5%.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.