Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 8%

В НБУ отметили, что это обусловлено существенным усилением инфляционного давления, а также намерениями регулятора вернуть показатели инфляции к 5% в 2022 году.

"В первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт, но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов", – подчеркнули в Нацбанке.

Помимо повышения учетной ставки, в НБУ решили ужесточить монетарную политику. В частности, продолжить плановое сворачивание антикризисных мер и уменьшить объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.

Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года.