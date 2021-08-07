Агентство Fitch дало прогноз инфляции в Украине на 2021 и 2022 год

Fitch ожидает замедления инфляции в Украине в 2022 году Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В Fitch отметили, что инфляция резко выросла до 9,5% в июне 2021 года с 5% в декабре 2020 года из-за временных факторов предложения.

"Но базовая инфляция также увеличилась до 7,3%. Мы прогнозируем, что инфляция останется высокой на уровне 9,2% в конце 2021 года (с дальнейшим повышением учетной ставки до 8,5%) и снизится до 6% в конце 2022 года, что является верхней границей целевого диапазона", – говорится в сообщении.

Также в агентстве заявили, что "смена главы НБУ в прошлом году увеличила риск ухудшения ситуации в результате более мягкой, чем предполагалось, денежно-кредитной политики".