ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Агентство Fitch дало прогноз инфляции в Украине на 2021 и 2022 год

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Fitch ожидает замедления инфляции в Украине в 2022 году
Fitch ожидает замедления инфляции в Украине в 2022 году
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 9,2% к концу 2021 года. Об этом агентство сообщило 6 августа.

В  Fitch отметили, что инфляция резко выросла до 9,5% в июне 2021 года с 5% в декабре 2020 года из-за временных факторов предложения.

"Но базовая инфляция также увеличилась до 7,3%. Мы прогнозируем, что инфляция останется высокой на уровне 9,2% в конце 2021 года (с дальнейшим повышением учетной ставки до 8,5%) и снизится до 6% в конце 2022 года, что является верхней границей целевого диапазона", – говорится в сообщении.

Также в агентстве заявили, что "смена главы НБУ в прошлом году увеличила риск ухудшения ситуации в результате более мягкой, чем предполагалось, денежно-кредитной политики".

Контекст:

По данным Нацбанка, инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.

В январе Нацбанк прогнозировал, что в годовом измерении инфляция в 2021 году будет на уровне 7%, в апреле ухудшил прогноз до 8%.

По данным Госстата, в июне инфляция в стране снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5%.

Правительство ожидает, что инфляция в Украине вернется в рамки целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт до 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, инфляция, Fitch, учетная ставка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
"Лидия Петровна красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
"Лидия Петровна – красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS