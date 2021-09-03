Минфин Украины ожидает, что инфляция в 2021 году не превысит 10%

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины в 2021 году в 4% Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"По поводу инфляции есть надежда удержать ее в пределах 10%. Минфин не заинтересован в раскручивании инфляции", – сказал глава ведомства.

По его словам, до конца года не ожидается каких-либо потрясений в экономике.

"Я ожидаю, что как минимум 4% ВВП роста будет в этом году", – добавил Марченко.