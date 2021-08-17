Экономика Украины находится в состоянии рецессии. На это повлияла эпидемия COVID-19 – Bloomberg

Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3% Фото: depositphotos.com

Во втором квартале ВВП Украины сократился на 0,8% с учетом сезонных колебаний после падения на 1,2% в предыдущие три месяца. В годовом исчислении ВВП завершил более чем годовое сокращение, увеличившись на 5,4%. Такое увеличение было далеко от прогнозов некоторых аналитиков по росту ВВП на 7,3%, отметило агентство.

Во второй раз с начала пандемии коронавируса экономические показатели в стране сократились в течение двух кварталов подряд. Это нанесет удар инвесторам по ВВП-варрантам, инструментам, выпущенным в ходе реструктуризации долга в 2015 году, которые выплачиваются в зависимости от уровня роста, пишет Bloomberg.

Нацбанк Украины прогнозировал рост на 3,8% в течение 2021 года, но предупредил, что локдаун из-за "индийского" штамма коронавируса может сократить этот показатель на 0,6%, сказано в анализе агентства.