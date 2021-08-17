Экономика Украины находится в состоянии рецессии. На это повлияла эпидемия COVID-19 – Bloomberg

Во втором квартале ВВП Украины сократился на 0,8% с учетом сезонных колебаний после падения на 1,2% в предыдущие три месяца. В годовом исчислении ВВП завершил более чем годовое сокращение, увеличившись на 5,4%. Такое увеличение было далеко от прогнозов некоторых аналитиков по росту ВВП на 7,3%, отметило агентство.
Во второй раз с начала пандемии коронавируса экономические показатели в стране сократились в течение двух кварталов подряд. Это нанесет удар инвесторам по ВВП-варрантам, инструментам, выпущенным в ходе реструктуризации долга в 2015 году, которые выплачиваются в зависимости от уровня роста, пишет Bloomberg.
Нацбанк Украины прогнозировал рост на 3,8% в течение 2021 года, но предупредил, что локдаун из-за "индийского" штамма коронавируса может сократить этот показатель на 0,6%, сказано в анализе агентства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.
В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.