Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале 2021 года

"В втором квартале 2021 года экономическое восстановление хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд: согласно предварительным оценкам Минэкономики, по итогам пяти месяцев рост ВВП оценен в 0,7%", – добавили в министерстве.

В Минэкономики отметили, что такой рост является ниже прогнозированного ранее.

"В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание. Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, которая станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", – говорится в обзоре.

О снижении ВВП Украины в январе – марте этого года на 2,2% свидетельствовали данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 22 июня. Так, в первые три месяца 2021 года номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека – 24 280 грн.

По данным службы статистики, экономика Украины падала пять кварталов подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года (1,2%), во II квартале падение составило 11,2%, в III квартале – 3,5%, IV квартале – 0,5%.