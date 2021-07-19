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Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале 2021 года

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По итогам первых пяти месяцев в Минэкономики оценили рост ВВП Украины в 0,7%
По итогам первых пяти месяцев в Минэкономики оценили рост ВВП Украины в 0,7%
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Министерство экономики оценило рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года в 6% (по сравнению з аналогичным периодом 2020 года). Об этом говорится в обзоре (.pdf), опубликованном 19 июля на сайте ведомства.

"В втором квартале 2021 года экономическое восстановление хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд: согласно предварительным оценкам Минэкономики, по итогам пяти месяцев рост ВВП оценен в 0,7%", – добавили в министерстве.

В Минэкономики отметили, что такой рост является ниже прогнозированного ранее.

"В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание. Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, которая станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", – говорится в обзоре.

О снижении ВВП Украины в январе – марте этого года на 2,2% свидетельствовали данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 22 июня. Так, в первые три месяца 2021 года номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека – 24 280 грн.

По данным службы статистики, экономика Украины падала пять кварталов подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года (1,2%), во II квартале падение составило 11,2%, в III квартале – 3,5%, IV квартале – 0,5%.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

В то же время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году, такой же показатель роста ожидается и в 2022 году.

Теги: Украина, ВВП, экономика, статистика, Министерство экономики, прогноз, рост ВВП, Минэкономики
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