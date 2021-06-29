ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году", – говорится в прогнозе.

Основные риски для роста украинской экономики, по мнению ЕБРР, связаны с медленным продвижением реформ и относительно медленными темпами вакцинации против коронавируса.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика сократилась на 2% в годовом исчислении из-за длительных мер изоляции, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", – указано в документе.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", ЕБРР таким образом улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году.