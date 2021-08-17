Гривну стабилизировал рост цен на экспортные товары – эксперты

Рынки реагировали на восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и на отложенный спрос, пишет "24 канал" Фото: epravda.com.ua

Журналисты отмечают, что с начала года подорожали руда, сталь, медь, кукуруза, зерно, какао-бобы и подсолнечное масло.

Охрименко сообщил, что мировая цена на масло установила мировой рекорд за всю историю, но сейчас уже цена постепенно снижается. Таким образом, пишет "24 канал", рынки реагировали на восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и на отложенный спрос.

"Спрос на сырье и товары, которые Украина экспортирует, и их удорожание позволило нам уже почувствовать стабилизацию национальной валюты и даже незначительное ее подорожание. Однако пока неизвестно, снизятся ли цены на сырье существенно в следующем году и вернутся ли к предыдущему уровню. Вся причина в угрозе инфляции", – отмечают авторы статьи.

Фурса сообщил, что сейчас в мире раскручивается глобальная инфляция.

"Американцы напечатали очень много денег для того, чтобы выйти из пандемии и противодействовать кризису. Эти деньги частично или полностью ушли на финансовые рынки. Теперь мы наблюдаем раздувание пузырей везде, и речь идет об абсолютно всех сырьевых рынках", – заявил экономист.

Он отметил, что инфляция может оказаться проблемой только 2021 года, и цены стабилизируются, или она станет долгосрочным трендом и нужно будет привыкать к условиям высокой инфляции.