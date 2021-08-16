ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%. В Минэкономики ожидают роста в 4% по итогам года

Объем ВВП Украины в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7%, отметили в Минэкономики Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

В то же время относительно первого квартала этого года реальный ВВП Украины сократился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), добавили в Госстате.

По расчетам Министерства экономики Украины, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной прошлого года, сообщил в понедельник пресс-центр ведомства.

Как отметили в Минэкономики, основными факторами роста ВВП во втором квартале этого года стали:

постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения в экономике из-за смягчения карантина;

высокий потребительский спрос населения, в частности стимулированный ростом минимальной заработной платы на уровне 6 тыс. грн;

благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало росту экспорта товаров и услуг на 45,1%.

"Наблюдаем восстановление в производственной сфере, рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать текущее отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года положительный тренд. Наша цель – рост ВВП на 4%", – подчеркнул первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.