Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1%

По прогнозам Fitch, рост ВВП Украины в 2022-м и 2023 году замедлится Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

По данным Fitch, этому способствовало "оживление в сельском хозяйстве и рост реальной заработной платы".

"Внедрение вакцинации [против коронавирусной инфекции COVID-19] ускорилось за последний месяц, но пока невелико – 13 доз на 100 человек, что представляет собой риск ухудшения нашего прогноза", – указано в сообщении.

По итогам 2022 года агентство прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3,9% в 2022 году с замедлением до 3,5% в 2023 году.