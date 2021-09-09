Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5%

В НБУ заявили, что готовы принять дополнительные меры для возвращения инфляции к 5% Фото: depositphotos.com

Как подчеркнули в НБУ, ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию роста инфляции, которая превышает 10% "под воздействием как временных, так и фундаментальных факторов".

Ключевыми рисками для экономики Украины в НБУ назвали значительное усиление карантина в стране и за ее пределами, а также длительный и существенный инфляционный всплеск в мире.

"Распространение новых вариантов коронавируса может привести к очередному усилению карантина и ослаблению экономической активности… Более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах – торговых партнерах будет давить на внутренние цены и угрожать длительным отклонением инфляции от цели 5%. Актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли", – пояснили в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что в случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий НБУ готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к 5%.