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Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5%

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В НБУ заявили, что готовы принять дополнительные меры для возвращения инфляции к 5%
В НБУ заявили, что готовы принять дополнительные меры для возвращения инфляции к 5%
Фото: depositphotos.com

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как подчеркнули в НБУ, ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию роста инфляции, которая превышает 10% "под воздействием как временных, так и фундаментальных факторов".

Ключевыми рисками для экономики Украины в НБУ назвали значительное усиление карантина в стране и за ее пределами, а также длительный и существенный инфляционный всплеск в мире.

"Распространение новых вариантов коронавируса может привести к очередному усилению карантина и ослаблению экономической активности… Более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах – торговых партнерах будет давить на внутренние цены и угрожать длительным отклонением инфляции от цели 5%. Актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли", – пояснили в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что в случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий НБУ готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к 5%.

Контекст:

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.

4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, экономика, цены, карантин, Нацбанк, торговля, учетная ставка, коронавирус
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