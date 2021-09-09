Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5%

Как подчеркнули в НБУ, ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию роста инфляции, которая превышает 10% "под воздействием как временных, так и фундаментальных факторов".
Ключевыми рисками для экономики Украины в НБУ назвали значительное усиление карантина в стране и за ее пределами, а также длительный и существенный инфляционный всплеск в мире.
"Распространение новых вариантов коронавируса может привести к очередному усилению карантина и ослаблению экономической активности… Более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах – торговых партнерах будет давить на внутренние цены и угрожать длительным отклонением инфляции от цели 5%. Актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли", – пояснили в Нацбанке.
В регуляторе отметили, что в случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий НБУ готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к 5%.
В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.
11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.
4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.