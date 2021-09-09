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С начала года транзит газа через Украину снизился на 15,2% – "Оператор ГТС Украины"

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На сентябрь "Газпром" забронировал 4% от предложенных дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины
На сентябрь "Газпром" забронировал 4% от предложенных дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины
Фото: EPA

В январе – августе 2021 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³). Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Так, в западном направлении поставлено 26,9 млрд м³ газа (Словакия – 18,3 млрд м³, Венгрия – 6,1 млрд м³, Польша – 2,5 млрд м³), в южном – 2,5 млрд м³ (Молдова – 2,1 млрд м³, Румыния – 0,4 млрд м³).

В ОГТСУ отметили, что на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь "всего 4% (0,65 млн м³ в сутки) от предложенных 15 млн м³ в сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины".

"То есть объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре снизятся еще больше – до 109 млн м³ в сутки – минимального объема, предусмотренного существующим транзитным соглашением до 2025 года", – говорится в сообщении.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, следствием транзитной политики "Газпрома" стало рекордное подорожание газа на европейских хабах, за год его цена выросла почти втрое.

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток – 2", – подчеркнул Макогон.

"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь, июль и август. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что "на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ" в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, ГТС, газопровод, транзит, Европа, Северный поток – 2, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, цена
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