С начала года транзит газа через Украину снизился на 15,2% – "Оператор ГТС Украины"

Так, в западном направлении поставлено 26,9 млрд м³ газа (Словакия – 18,3 млрд м³, Венгрия – 6,1 млрд м³, Польша – 2,5 млрд м³), в южном – 2,5 млрд м³ (Молдова – 2,1 млрд м³, Румыния – 0,4 млрд м³).

В ОГТСУ отметили, что на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь "всего 4% (0,65 млн м³ в сутки) от предложенных 15 млн м³ в сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины".

"То есть объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре снизятся еще больше – до 109 млн м³ в сутки – минимального объема, предусмотренного существующим транзитным соглашением до 2025 года", – говорится в сообщении.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, следствием транзитной политики "Газпрома" стало рекордное подорожание газа на европейских хабах, за год его цена выросла почти втрое.

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток – 2", – подчеркнул Макогон.

"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь, июль и август. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.